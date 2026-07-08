Politico: Трамп разрушил ожидания союзников по НАТО на саммите в Анкаре

Члены НАТО рассчитывали, что президент США Дональд Трамп будет на саммите альянса в Анкаре с настроем заключать сделки, но американский лидер с первых минут занял бескомпромиссную позицию по ряду вопросов. Об этом сообщила газета Politico.

Союзники по НАТО объявили о новых сделках по поставкам вооружений и изложили свои планы по увеличению расходов, но были разочарованы реакцией Трампа. Он заявил, что происходящее на Украине не касается Вашингтона, а также что Гренландия должна находиться под контролем США.

Представители НАТО выразили опасения, что Трамп продолжит оказывать на них давление на следующих встречах. Особенно остро оно может ощущаться в вопросах американского военного присутствия в Европе, дальнейшей помощи Украине и встрече американского лидера с Владимиром Зеленским.

«Мы все делаем именно то, чего требовали американцы, и то, что мы должны делать для собственной безопасности. Но утро, посвященное крупным новым оборонным расходам, теперь омрачено жалобами по поводу Гренландии», - приводит издание слова дипломата альянса.

Ранее стало известно, что на Западе боялись, что саммит НАТО в Анкаре может обернуться скандалом из-за плохого расположения духа Трампа. До этого сообщалось, что Украине уделят меньше внимания на грядущем саммите. Лидеры ЕС могут поступить так, чтобы лишний раз не расстраивать Трампа.