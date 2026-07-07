Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Отмечается, что в июле и августе 2026 года подать документы на шенгенскую визу можно будет только с целью «Спорт», на национальные визы - по любым целям. Всем, кто ранее зарегистрировался на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют.

Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Прием заявлений по другим целям поездки возобновится после августа, но точные сроки пока не известны.

Сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет, отмечают туроператоры. Словакия никогда не входила в список лояльных стран для российских туристов. За 2025 год страна выдала гражданам РФ всего 1 149 виз. Для сравнения, Италия оформила россиянам более 161 тысячи шенгенских виз, Франция —свыше 156 тысяч, а Греция — 59 тысяч виз.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ЕК не ведет работу над введением полного запрета на выдачу шенгенских виз для россиян. До этого вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян выразил мнение, что ведение полного запрета на выдачу Евросоюзом россиянам турвиз невозможно.

Он отметил, что это решение должно быть принято единогласно. В настоящее время большая часть стран-членов блока, включая Францию, Италию, Испанию и Грецию, продолжают выдавать визы.