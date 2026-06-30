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В ЕК опровергли подготовку к полному запрету на шенгенские визы россиянам

По словам официального представителя ЕК Ламмерта, речь идет о «целевых мерах».
Глеб Владовский 30-06-2026 14:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Еврокомиссия не ведет работу над введением полного запрета на выдачу шенгенских виз для россиян. Такое заявление сделал официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

«Мы подготовим "целевые" ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса», - уточнил он.

Ламмерт напомнил, что ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией в марте 2022 года. Кроме того, он призвал членов объединения уделять больше внимания в вопросах безопасности при рассмотрении визовых заявлений от граждан РФ.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что введение полного запрета на выдачу Евросоюзом россиянам туристических виз невозможно. По его словам, это решение должно быть принято единогласно.

#в стране и мире #шенгенские визы #Еврокомиссия #опровержение #туристы из России
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