В АТОР назвали невозможным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Введение полного запрета на выдачу Евросоюзом россиянам туристических виз невозможно. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, это решение должно быть принято единогласно. В настоящее время большая часть стран-членов блока, включая Францию, Италию, Испанию и Грецию, продолжают выдавать визы.

«Большинство стран, кроме 11, продолжают выдавать россиянам визы. И пока не представляется возможным принятие такого рода решения», - сказал Мурадян.

Он отметил, что еще в 2025 году свыше полумиллиона россиян получили туристические визы. В 2026 году эта тенденция сохраняется.

Ранее «Известия» со ссылкой на европейский источник сообщили, что ЕК в настоящее время прорабатывает возможность введения тотального запрета на туристические поездки россиян в страны Евросоюза. Уточняется, что консультации по данному вопросу уже ведутся с государствами-участниками объединения.