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В МИД назвали игрой с огнем антироссийские действия Прибалтики

Михаил Галузин подчеркнул, что странам Прибалтики это хорошо известно.
Гоар Хачатурян 07-07-2026 08:54
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Global Look Press

Прибалтика играет с огнем, когда предоставляет свою территорию для враждебных антироссийских действий. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Подчиняясь натовской и есовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно», - отметил он.

Дипломат ранее предупредил Латвию о том, что ее участие в ударах по территории России не останется без последствий. Он подчеркнул, что Москва фиксирует все этапы принятия решений о провокациях против мирного населения.

Напомним, что латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс заявил о завершении до конца лета работ по возведению «стены дронов» в приграничных с РФ областях. По его словам, это решение принято из-за частых залетов украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии.

Рига и Киев незадолго до этого договорились о совместном строительстве предприятия по выпуску дронов на границе с Россией и Белоруссией. Кулбергс подтвердил намерение углублять военно-промышленное партнерство с Украиной.

#Украина #прибалтика #дроны #Латвия, Литва, Эстония #антироссийские провокации
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