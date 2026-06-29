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LSM: Латвия и Украина построят завод дронов на границе с Россией

Отмечается, что в планах также применение дронов-перехватчиков для нейтрализации вражеских беспилотников.
Дарья Неяскина 29-06-2026 08:27
© Фото: Hannes P. Albert, dpa, Global Look Press

Латвия и Украина договорились о совместном строительстве предприятия по выпуску беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает портал LSM.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подтвердил намерение углублять военно-промышленное партнерство с Украиной. В рамках этого сотрудничества предполагается создание совместного производства дронов на латвийской территории.

Глава правительства также заявил, что в планах - применение дронов-перехватчиков для нейтрализации вражеских беспилотников, которые могут появляться вблизи восточных рубежей страны.

Ранее премьер-министр Латвии заявлял, что страна планирует защититься от залетающих на территорию республики БПЛА при помощи «секретного решения». По его словам, в страну в скором времени прибудет подразделение украинских специалистов. Они дадут рекомендации и расскажут, какие есть «дыры» в латвийской «стене дронов».

 

#в стране и мире #Украина #Латвия #Андрис Кулбергс
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