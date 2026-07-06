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МИД предупредил Латвию о последствиях участия в провокациях против РФ

Михаил Галузин подчеркнул, что Москва ответит на участие Риги в нападениях киевского режима на российских граждан.
Гоар Хачатурян 06-07-2026 10:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Участие Латвии в ударах по территории РФ не останется без последствий. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что Москва ответит на участие Риги в антироссийских провокациях под прикрытием мнимой обороны. Россия тщательно протоколирует этапы принятия решений о провокациях против мирного населения, сказал он.

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», - добавил Галузин.

Напомним, что в мае восемь европейских стран НАТО обвинили Россию в дезинформации относительно залета украинских дронов на территорию стран альянса. По их мнению, со стороны РФ в адрес союзников по НАТО прозвучали неприемлемые угрозы.

Позже премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что работы по возведению «стены дронов» в приграничных с Россией областях завершены до конца лета. Политик добавил, что это решение вызвано участившимися случаями попадания украинских БПЛА в воздушное пространство Латвии.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре со «Звездой» назвал планы латвийских властей по созданию «стены дронов» на границе с РФ и Белоруссией «простым надуванием щек». Он усомнился в необходимости возведения так называемой стены, а также в ее эффективности в случае появления.

#Россия #МИД РФ #Латвия #мирные жители #Киевский режим #украинские дроны #антироссийские провокации
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