МИД предупредил Латвию о последствиях участия в провокациях против РФ

Участие Латвии в ударах по территории РФ не останется без последствий. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что Москва ответит на участие Риги в антироссийских провокациях под прикрытием мнимой обороны. Россия тщательно протоколирует этапы принятия решений о провокациях против мирного населения, сказал он.

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», - добавил Галузин.

Напомним, что в мае восемь европейских стран НАТО обвинили Россию в дезинформации относительно залета украинских дронов на территорию стран альянса. По их мнению, со стороны РФ в адрес союзников по НАТО прозвучали неприемлемые угрозы.

Позже премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что работы по возведению «стены дронов» в приграничных с Россией областях завершены до конца лета. Политик добавил, что это решение вызвано участившимися случаями попадания украинских БПЛА в воздушное пространство Латвии.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре со «Звездой» назвал планы латвийских властей по созданию «стены дронов» на границе с РФ и Белоруссией «простым надуванием щек». Он усомнился в необходимости возведения так называемой стены, а также в ее эффективности в случае появления.