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ВС РФ ударили по железнодорожным объектам в Харьковской области

Удары были нанесены в районе населенных пунктов Близнюки, Велетень и Малиновка.
07-07-2026 07:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ поразили железнодорожный кран и локомотивы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что железнодорожные объекты были задействованы в интересах ВСУ. Сообщается, что железнодорожный кран был поражен в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области. Удары по локомотивам были нанесены в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка той же области. Для поражения инфраструктуры противника наши дроноводы задействовали беспилотники «Герань».

Ранее источник «Звезды» сообщил об ударах «Геранями» по зданию автотехцентра в районе Днепропетровска. Отмечается, что центр обеспечивал обслуживание большегрузных автомобилей. В результате удара БПЛА здание получило значительные повреждения. Также был поражен логистический центр «Новой почты» в населенном пункте Самар Днепропетровской области.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны сообщили о поражении украинских автозаправочных станций. Удары беспилотниками «Герань» были нанесены в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Также сообщается о поражении вражеского бензовоза. Помимо этого, в МО РФ рассказали о поражении АЗС в Сумской, а также Черниговской областях. При этом использовались такие же беспилотные летательные аппараты. 

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#беспилотники #локомотив #Железная дорога #удар #поражение #кран #Герань
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