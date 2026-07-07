ВС РФ поразили железнодорожный кран и локомотивы в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что железнодорожные объекты были задействованы в интересах ВСУ. Сообщается, что железнодорожный кран был поражен в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области. Удары по локомотивам были нанесены в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка той же области. Для поражения инфраструктуры противника наши дроноводы задействовали беспилотники «Герань».

Ранее источник «Звезды» сообщил об ударах «Геранями» по зданию автотехцентра в районе Днепропетровска. Отмечается, что центр обеспечивал обслуживание большегрузных автомобилей. В результате удара БПЛА здание получило значительные повреждения. Также был поражен логистический центр «Новой почты» в населенном пункте Самар Днепропетровской области.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне в Минобороны сообщили о поражении украинских автозаправочных станций. Удары беспилотниками «Герань» были нанесены в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Также сообщается о поражении вражеского бензовоза. Помимо этого, в МО РФ рассказали о поражении АЗС в Сумской, а также Черниговской областях. При этом использовались такие же беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.