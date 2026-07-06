ВС РФ поразили автозаправочные станции в четырех регионах Украины

Минобороны России сообщило о поражении украинских автозаправочных станций, используемых в интересах ВСУ.

Удары беспилотниками «Герань» нанесены в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Также сообщается о поражении вражеского бензовоза.

Помимо этого, в МО РФ рассказали о поражении АЗС в Сумской, а также Черниговской областях. При этом использовались такие же беспилотные летательные аппараты.

Еще источник «Звезды» сообщил о том, что беспилотник «Герань» нанес значительные повреждения автозаправочной станции «Укрнафта». Она находилась в городе Изюм в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.