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ВС РФ поразили автозаправочные станции в четырех регионах Украины

Удары нанесены по АЗС в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
06-07-2026 14:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении украинских автозаправочных станций, используемых в интересах ВСУ. 

Удары беспилотниками «Герань» нанесены в Днепропетровской области в районах населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка. Также сообщается о поражении вражеского бензовоза. 

Помимо этого, в МО РФ рассказали о поражении АЗС в Сумской, а также Черниговской областях. При этом использовались такие же беспилотные летательные аппараты. 

Еще источник «Звезды» сообщил о том, что беспилотник «Герань» нанес значительные повреждения автозаправочной станции «Укрнафта». Она находилась в городе Изюм в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #заправки #Герань #Топливная инфраструктура
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