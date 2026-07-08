МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФИФА обсудит возвращение сборной России в свете рекомендаций МОК

В июне Международная федерация футбола позволила российским юношам до 15 лет принять участие в чемпионате мира в Азербайджане.
Ян Брацкий 08-07-2026 00:29
© Фото: Telegram/teamrussia

Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос возвращения российской сборной на мировую арену после рекомендаций МОК по поводу снятия санкций с наших спортсменов. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление ФИФА.

«ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», - говорится в ответе организации.

Напомним, ФИФА отстранил команды и сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года на неопределенный срок. В июне Международная федерация футбола позволила российским юношам до 15 лет принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября.

Сегодня стало известно о решении Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. Отменены все дискриминационные меры в отношении наших атлетов. Теперь им не придется доказывать свою нейтральность, уточнил министр спорта Михаил Дегтярев.

МОК обратился к международным федерациям с призывом вернуть россиян в соревнования с национальной атрибутикой. Также Международный олимпийский комитет позволил проводить в нашей стране состязания и турниры с участием иностранных атлетов. Россия этим правом обязательно воспользуется, подчеркнул Дегтярев.  

#Спорт #Футбол #санкции #FIFA #МОК
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 