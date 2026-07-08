ФИФА обсудит возвращение сборной России в свете рекомендаций МОК

Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос возвращения российской сборной на мировую арену после рекомендаций МОК по поводу снятия санкций с наших спортсменов. Об этом сообщил журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление ФИФА.

«ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», - говорится в ответе организации.

Напомним, ФИФА отстранил команды и сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года на неопределенный срок. В июне Международная федерация футбола позволила российским юношам до 15 лет принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября.

Сегодня стало известно о решении Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. Отменены все дискриминационные меры в отношении наших атлетов. Теперь им не придется доказывать свою нейтральность, уточнил министр спорта Михаил Дегтярев.

МОК обратился к международным федерациям с призывом вернуть россиян в соревнования с национальной атрибутикой. Также Международный олимпийский комитет позволил проводить в нашей стране состязания и турниры с участием иностранных атлетов. Россия этим правом обязательно воспользуется, подчеркнул Дегтярев.