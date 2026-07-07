Трамп увидел опасность исчезновения Европы из-за миграции и энергетики

Президент США Дональд Трамп посоветовал Европе быть осторожнее в вопросах миграции и энергетики. Иначе, по его словам, что она может исчезнуть.

Во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре американский президент заявил, что «если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет». Он отметил, что за последние два десятилетия Европа значительно изменилась.

Трамп неоднократно высказывал критику в адрес европейских властей за их миграционную политику. Кроме того, он утверждал, что подход ЕС и Британии к энергетическим вопросам наносит вред региону.

В частности, перед объявлением британского премьера Кира Стармера об отставке американский лидер подчеркнул, что тот «потерпел полное фиаско в двух чрезвычайно важных вопросах - иммиграции и энергетике». А до этого Стармер называл Трампа причиной роста цен на электроэнергию в Британии.