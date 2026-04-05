Стармер назвал Трампа причиной роста цен на электроэнергию в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил Дональда Трампа в стремительном росте цен на электроэнергию. По мнению политика, которое он высказал в ходе интервью телеканалу ITV, действия главы Белого дома, касательно Ближнего Востока - это главная причина увеличения счетов за свет у британских граждан.

Стармер отметил, что не поддерживает политику Трампа и не только не дал тому использовать британские базы для наступательных действий на Иран, но и продвигает коалицию для разблокировки Ормузского пролива. По его словам, за это американский лидер буквально обрушился на него с оскорблениями.

Кроме того, по словам британского премьера, заявления Трампа о «гибели цивилизации» ему крайне не близки и он не стал бы пользоваться «подобным языком».

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке негативным образом отразился на британских заведениях фиш-энд-чипс. Нарушение цепочки поставок энергоносителей из-за блокировки Ормузского пролива привело к росту счетов за энергию у владельцев заведений.