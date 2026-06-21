Трамп: Стармер потерпел полное фиаско и уйдет в отставку

США анонсировали уход британского премьер-министра Кира Стармера в отставку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Он потерпел полное фиаско в двух чрезвычайно важных вопросах - иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего! » - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева оценила шансы Стармера удержаться на посту премьер-министра.

Причина возможной отставки - непоследовательная политика премьер-министра, развороты на 180 градусов - объявление одного курса, а затем отказ от него, неудачи в политике, в экономике и в социально-экономическом положении страны.

Газета Telegrаph сообщила, что союзники Кира Стармера допустили, что он может сделать объявление о скором уходе. По мнению собеседников издания, премьер сделает объявление в понедельник, 22 июня.