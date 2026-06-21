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Трамп: Стармер потерпел полное фиаско и уйдет в отставку

Президент США также пожелал ему всего наилучшего.
Вероника Левшина 21-06-2026 17:45
© Фото: Pool, i-Images, Global Look Press

США анонсировали уход британского премьер-министра Кира Стармера в отставку. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Он потерпел полное фиаско в двух чрезвычайно важных вопросах - иммиграции и энергетике. Желаю ему всего наилучшего! » - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева оценила шансы Стармера удержаться на посту премьер-министра.

Причина возможной отставки - непоследовательная политика премьер-министра, развороты на 180 градусов - объявление одного курса, а затем отказ от него, неудачи в политике, в экономике и в социально-экономическом положении страны.

Газета Telegrаph сообщила, что союзники Кира Стармера допустили, что он может сделать объявление о скором уходе. По мнению собеседников издания, премьер сделает объявление в понедельник, 22 июня.

#в стране и мире #Трамп #иммиграция #отставка #Энергетика #уход #стармер
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