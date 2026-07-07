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Покушение на Ермолаева в Монако обошлось заказчикам в $150 тысяч

Предполагаемая исполнительница Березовская получила восемь тысяч из этой суммы.
Владимир Рубанов 07-07-2026 17:04
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press

Стоимость покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако составила 150 тысяч долларов. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на показания задержанных по подозрению в убийстве исполнительницы - Анастасии Березовской. 

Сама Березовская получила 8 000 долларов из этой суммы. А еще 5 000 потратили на транспортные расходы. Деньги переводили на криптокошельки и банковские счета исполнительницы. Имя заказчика преступления не разглашается.

Вечером 29 июня на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. В результате пострадали три человека - двое взрослых и несовершеннолетний. По предварительным данным следствия, преступник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом и быстро скрылся с места происшествия.

Мэр французской коммуны Фрежюс Давид Рашлин предположил, что за покушением на оппозиционного украинского предпринимателя может стоять киевский режим. Рашлин отметил, что Ермолаев ранее дистанцировался от Владимира Зеленского и его политической команды, что могло сделать его мишенью для покушения. Бизнесмен находился под украинскими санкциями.

Главной фигуранткой дела стала уроженка Украины, живущая в Германии. Сообщалось, что это женщина 39 лет, которая после инцидента уехала во французский Босолей, затем в Италию с подельниками. Монако выдало ордер на ее задержание.

Позже назвали имя подозреваемой - Анастасия Березовская. 7 июля стало известно, что ее тело нашли под Киевом. Женщина была застрелена, тело ее закопали. Задержаны офицер ГУР и бывший сотрудник правоохранительных органов.

#взрыв #Украина #монако #Анастасия Березовская #заказное преступление #Вадим Ермолаев
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