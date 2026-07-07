Прибалтийские государства открыто готовятся к массовой депортации русскоязычного населения. Об этом заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях», - сказал он в ходе презентации российско-белорусского доклада по правам человека, которая проходит 7 июля на площадке ОБСЕ в Вене.

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в свою очередь сообщил, что Запад демонстративно проигнорировал приглашение на презентацию доклада. Он отметил, что лидеры стран предпочли следить за мероприятием «инкогнито в режиме онлайн».

Ранее заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил, что страны Балтии играют с огнем, когда предоставляют свою территорию для враждебных действий против РФ. Он добавил, что главам прибалтийских государств и самим это хорошо известно.

Галузин также предупредил Латвию о том, что ее участие в ударах на территории России не останется без последствий. Дипломат напомнил, что Москва тщательно фиксирует этапы принятия решений о провокациях против мирного населения.