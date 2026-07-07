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Кремль: новые вооружения НАТО для Киева не помешают России достичь целей СВО

О том, что Украина постоянно просит о новых видах вооружений, заметил Дмитрий Песков.
Тимур Шерзад 07-07-2026 12:49
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что постоянные просьбы Украины относительно передачи ей новых видов вооружений не помешают Российской Федерации достичь целей спецоперации.

«Украина постоянно просит новые виды вооружений - и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей», - сказал Песков журналистам.

Также Дмитрий Песков отметил, что российские войска продолжают боевую работу по созданию зоны безопасности вдоль границ нашей страны. Он отметил, что эта работа будет продолжаться и впредь.

Ранее пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в ВСУ считали Константиновку неприступной. В это же время российские военнослужащие доказали обратное.

#вооружения #НАТО #Киев #Дмитрий Песков
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