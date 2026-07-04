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Песков: ВСУ считали Константиновку неприступной, армия РФ доказала обратное

ВС РФ освободили город.
Константин Денисов 04-07-2026 20:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВСУ считали Константиновку неприступной крепостью, однако российская армия доказала обратное, взяв город. Об этом сообщил в интервью «Радио КП» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное», - сказал Песков.

После перехода Константиновки под контроль России президент России Владимир Путин заслушал доклады командования, а также начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Ранее Песков назвал условие для визита в Москву главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, он может приехать в российскую столицу, как только примет соответствующие решения о завершении конфликта.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Дмитрий Песков #константиновка
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