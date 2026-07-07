АТОР: приостановка выдачи виз Словакией ничего не меняет для россиян

Приостановка Словакией выдачи шенгенских виз не окажет никакого влияния на российских путешественников. Такое мнение высказал в разговоре со «Звездой» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

По его мнению, приостановка Словакией выдачи туристических и бизнес-виз с учетом реалий ничего не меняет. Мурадян отметил, что по факту страна их не выдавала и раньше.

«Надо понимать, что за весь прошлый год они выдали 1 150 виз, тогда как Франция выдала 150 тысяч виз, а Италия - 160 тысяч», - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению Мурадяна, говорить о том, что это окажет какой-либо эффект на российских путешественников, которые направляются в Европу, нельзя. Он добавил, что Словакия и до этого решения косвенно поддерживала политику стран, которые полностью отказали в выдаче виз российским туристам.

«И те немногие заявители, которые сейчас получили отказы, просто, скорее всего, обратятся в консульства других стран - это Италия, Франция, Испания, Греция, - для того чтобы пройти процедуру получения виз заново», - объяснил Мурадян.

Эксперт добавил, что саму тенденцию нельзя назвать позитивной - он отметил увеличение сроков выдачи, проблемы с записью на визы. По словам Мурадяна, Евросоюз создал проблемы сам себе, когда заявил о прекращении выдачи мультивиз. Вице-президент АТОР пояснил, что тем самым ЕС просто подкинул сам себе работы.

«Несмотря на то что новость выглядит грозно, по факту никакого влияния на путешественников она не оказывает, потому что визы они де-юре не выдавали», - заключил Мурадян.

Ранее в пресс-службе АТОР сообщили, что Словакия временно прекратила прием заявлений от россиян на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Отмечается, что в июле и августе 2026 года подать документы на шенгенскую визу можно будет только с целью «Спорт». Всем, кто ранее зарегистрировался на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр Словакии в России обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Прием заявлений возобновится после августа, но подробности пока неизвестны. Туроператоры отмечают, что сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Словакия никогда не входила в список лояльных стран для российских туристов.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что ЕК не ведет работу над введением полного запрета на выдачу шенгенских виз для россиян. До этого вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян выразил мнение, что введение полного запрета на выдачу Евросоюзом россиянам турвиз невозможно. Он отметил, что это решение должно быть принято единогласно. В настоящее время большая часть стран-членов блока, включая Францию, Италию, Испанию и Грецию, продолжают выдавать визы.