Экс-депутат Рады: олигарх Ермолаев мог финансировать оппонентов Зеленского

Украинский олигарх Вадим Ермолаев мог финансировать оппонентов Владимира Зеленского. Возможно, это стало причиной покушения на него в Монако, сообщил в беседе с aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Ермолаев начал поддерживать оппонентов Зеленского, понимая, что рано или поздно будут выборы. Поэтому Зеленский мог быть заказчиком покушения, я не исключаю», - сказал Олейник.

Вечером 29 июня возле дома Ермолаева в Монако прогремел взрыв. Олигарх получил осколочные ранения и ожоги, а его спутницу госпитализировали и ампутировали ей ноги вследствие тяжелых ранений. Полиция до сих пор не установила личность подозреваемого в покушении на Ермолаева.

Олигарх является крупным девелопером в Днепропетровской области. Кроме того, он владеет частью украинских мошеннических колл-центров. Именно передел сфер влияния в этом бизнесе является главной причиной покушения, по мнению другого экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.