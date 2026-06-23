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Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории чемпионатов мира, превзойдя достижение легендарного Эйсебио.
Ян Брацкий 23-06-2026 22:18
© Фото: Kenjiro Matsuo AFLO Global Look Press

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против Узбекистана установил рекорд чемпионатов мира по футболу, забив на шести мировых первенствах. Команда знаменитого португальца разгромила соперников, отправив в их ворота пять безответных мячей. Сам Роналду в этой игре оформил дубль, отличившись в дебюте встречи и под занавес первого тайма.

Помимо рекорда по числу голевых чемпионатов мира, Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории мундиалей, превзойдя достижение легендарного Эйсебио. Второй гол в ворота Узбекистана стал для Роналду десятым на мировых первенствах.

Другой знаменитый футболист и «вечный соперник» португальца - Лионель Месси также бьет рекорды. Накануне в матче против сборной Австрии он также забил дважды, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. До этого титул принадлежал Мирославу Клозе - нападающему сборной Германии. Теперь в активе Месси 17 мячей на ЧМ.

За выступлениями Роналду и Месси на этом чемпионате мира болельщики следят с особой тщательностью. Для обоих это первенство может быть последним в карьере. Напомним, чемпионат мира по футболу проходит сразу в трех странах: Мексике, США и Канаде. Финал состоится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #рекорд #Роналду #Португалия #Месси #ЧМ-2026
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