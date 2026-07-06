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Небензя: Запад в ООН не выразил соболезнований по Старобельску

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что никто из представителей Запада ничего не сказал насчет теракта в Старобельске.
Виктория Бокий 06-07-2026 03:50
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Представители Запада в ООН при обсуждении террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске так и не выразили соболезнования родственникам погибших. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших. Нет, ничего не было», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Старобельске стал препятствием к диалогу с Украиной. Российский лидер подчеркнул, что рядом с колледжем не были ни одного военного объекта, даже военной машины не было рядом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Зеленский сознательно и без колебаний делает детей мишенью. Она призвала мировую общественность дать оценку злодеяниям главаря киевского режима.

Напомним, 22 мая 2026 года произошла страшная трагедия – ВСУ целенаправленно ударили по колледжу в Старобельске, где в момент атаки находились студенты. В результате теракта погиб 21 человек.

#ООН #Теракт #Запад #Трагедия #василий небензя #колледж #Старобельск
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