Под завалами общежития в Старобельске могут оставаться еще 18 детей

Спасатели продолжают извлекать пострадавших.
Константин Денисов 22-05-2026 15:21
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Под завалами общежития в Старобельске могут оставаться еще 18 детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На данный момент извлечены тела четырех погибших. Количество пострадавших увеличилось до 40 человек, из которых 14 - дети. Трое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что Россия ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

Напомним, здание общежития колледжа атаковали четыре дрона ВСУ. В результате произошло обрушение трех верхних этажей. На месте происшествия вспыхнул пожар. Спасатели продолжают разбирать завалы.

