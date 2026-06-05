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Путин указал на теракт в Старобельске как на препятствие к диалогу с Украиной

Президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ рассказал, что Зеленский просил его о встрече через российского бизнесмена, но во время этих контактов произошел теракт в Старобельске.
Глеб Владовский 05-06-2026 18:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Случившийся в Старобельске теракт стал препятствием к диалогу с Украиной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление, там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер рассказал, что потом он позвонил бизнесмену, который в день совершения теракта передал предложение Зеленского, и спросил: «Что это значит?» Тот не мог дать объяснений.

Ранее Путин заявил, что наказание виновным в ударах по колледжу Старобельска должно быть неотвратимым. Российский лидер также назвал произошедшую трагедию «кровавым преступлением украинской хунты».

#в стране и мире #Теракт #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Старобельск
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