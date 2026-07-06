Фицо: итоговый документ саммита НАТО не обяжет страны помогать Украине

Итоговый документ саммита НАТО не будет накладывать на страны альянса обязательства по какой-либо финансовой помощи Украине, пишет RT. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что генсек НАТО Марк Рютте сказал, что декларация, которую примут в Анкаре 7-8 июля, не будет обязывать никакую страны финансировать Киев. В это же время, со слов Фицо, он предупредил Рютте о нежелании Словакии участвовать в каких-либо финансовых схемах для Украины.

«Я получил ответ генерального секретаря (Марка Рютте. – Прим. ред.) в письменной форме, где он однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины», - заявил словацкий премьер на пресс-конференции.

Роберт Фицо добавил, что его страна «не будет покрывать никаких военных расходов Украине». Но он не исключил оказание гуманитарной помощи Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. После этого он планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.