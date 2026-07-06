МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо: итоговый документ саммита НАТО не обяжет страны помогать Украине

Словацкий премьер отметил, что об этом ему сказал генсек НАТО Марк Рютте.
Виктория Бокий 06-07-2026 02:48
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Globallookpress

Итоговый документ саммита НАТО не будет накладывать на страны альянса обязательства по какой-либо финансовой помощи Украине, пишет RT. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что генсек НАТО Марк Рютте сказал, что декларация, которую примут в Анкаре 7-8 июля, не будет обязывать никакую страны финансировать Киев. В это же время, со слов Фицо, он предупредил Рютте о нежелании Словакии участвовать в каких-либо финансовых схемах для Украины.

«Я получил ответ генерального секретаря (Марка Рютте. – Прим. ред.) в письменной форме, где он однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины», - заявил словацкий премьер на пресс-конференции.

Роберт Фицо добавил, что его страна «не будет покрывать никаких военных расходов Украине». Но он не исключил оказание гуманитарной помощи Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. После этого он планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

#Украина #НАТО #Анкара #Роберт Фицо #Саммит НАТО #словакия
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 