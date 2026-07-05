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CNN: Трамп на полях саммита НАТО проведет встречу с Зеленским

Мероприятие пройдет в Анкаре.
Константин Денисов 05-07-2026 21:30
© Фото: PRESIDENT OF UKRAINEKeystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональда Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил CNN.

По информации телеканала, помимо двусторонней встречи с Зеленским, Трамп также проведет переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на нем будет рассмотрен, в том числе, вопрос конфликта на Украине.

Американский лидер 4 июля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого пообещал продолжить содействие по урегулированию ситуации на Украине.

Главы стран общались около полутора часов, Путин поздравил Трампа с Днем независимости США. В 2026 году страна отмечает 250-летие со дня этого события.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Саммит НАТО
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