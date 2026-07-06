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Трамп намерен позвонить Путину после разговора с Зеленским на саммите НАТО

В своем последнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, американский президент отметил готовность содействовать украинскому урегулированию.
Ян Брацкий 06-07-2026 00:41
© Фото: Pete Marovich CNPAdMedia Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным после встречи с главной киевского режима на саммите НАТО в Анкаре. О планах главы Белого дома пишет Reuters. Некий высокопоставленный источник агентства сообщил, что Трамп намерен срочно попытаться положить конец вооруженному конфликту.

«Должностное лицо США высокого ранга заявил, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит общение с Путиным», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Трамп намерен встретиться с Владимиром Зеленским на полях саммита Североатлантического альянса. Мероприятие состоится в столице Турции 7-8 июля. Президент страны-хозяйки Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на нем будет рассмотрен, в числе прочих тем, конфликт на Украине.

Напомним, накануне состоялась телефонная беседа президентов России и США. Как рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, Трамп отметил готовность содействовать урегулированию конфликта на Украине и поиску мирных решений по преодолению кризиса.

Путин и Трамп разговаривали почти полтора часа, инициатором беседы стала американская сторона, что «о многом говорит», подчеркнул Ушаков. Помимо Украины стороны обсудили широкий круг вопросов, двусторонние отношения и международную повестку. Также Владимир Путин поздравил своего американского коллегу с 250-летней годовщиной независимости США, которую за океаном отметили 4 июля.

#Путин #Украина #НАТО #сша #Трамп #Зеленский #Саммит
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