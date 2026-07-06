МАГАТЭ проследит, чтобы Киев не использовал британский уран в военных целях

МАГАТЭ намерено проконтролировать, чтобы поставляемый Британией на Украину уран использовался в мирных целях. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

«Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели», - сказал он.

Гросси объяснил, что МАГАТЭ не является стороной коммерческих сделок, которые могут существовать или не существовать. Однако когда материал оказывается на объекте, то агентство будет его проверять.

Напомним, Великобритания намерена поставлять Украине обогащенный уран на сумму около 280 млн долларов. Ожидается, что поставки поддержат британский экспорт и обеспечат работой сотрудников перерабатывающего завода Urenco на северо-западе Англии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что уран для АЭС, который Лондон планирует передать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ. Известно, что Британия обеспечит работу украинских атомных электростанцию на два года вперед.