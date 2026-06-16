Лондон передаст Киеву обогащенный уран на 280 млн долларов

Великобритания намерена поставлять Украине обогащенный уран на сумму около 280 млн долларов. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра королевства Кира Стармера.

«Великобритания обеспечит работу украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет при поддержке в размере 210 млн фунтов стерлингов.., что позволит поставлять обогащенный уран», - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский и Стармер достигли соглашения во время встречи, прошедшей неделю назад в Лондоне. Кроме того, ожидается, что поставки поддержат британский экспорт и обеспечат работой сотрудников перерабатывающего завода Urenco на северо-западе Англии.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта на межправительственной конференции в Люксембурге заявил, что ЕС и Украина официально начали переговоры о вступлении страны в блок.