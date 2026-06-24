Уран для АЭС, который Лондон планирует передать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее канцелярия уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщала, что Лондон планирует поставить Киеву обогащенный уран на сумму около 280 млн долларов. В заявлении было указано, что Британия обеспечит работу украинских атомных электростанцию на два года вперед.

В начале года офис Стармера открестился от планов передачи ядерного оружия Украине. В Лондоне сделали такое заявление на фоне доклада Службы внешней разведки России.