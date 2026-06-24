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Захарова призвала поставить под гарантии МАГАТЭ уран для Киева

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявляли, что планируют передать Украине уран на сумму 280 млн долларов.
Виктория Бокий 24-06-2026 05:24
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Globallookpress

Уран для АЭС, который Лондон планирует передать Киеву в рамках британско-украинской сделки, должен быть поставлен под гарантии МАГАТЭ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Упомянутый ядерный материал должен быть в обязательном порядке поставлен под гарантии МАГАТЭ», - приводит ее слова РИА Новости.

Ранее канцелярия уходящего с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщала, что Лондон планирует поставить Киеву обогащенный уран на сумму около 280 млн долларов. В заявлении было указано, что Британия обеспечит работу украинских атомных электростанцию на два года вперед.

В начале года офис Стармера открестился от планов передачи ядерного оружия Украине. В Лондоне сделали такое заявление на фоне доклада Службы внешней разведки России.

#Уран #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Великобритания #МАГАТЭ #кир стармер
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