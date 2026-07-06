Трамп пошутил про судебный запрет для Мелони

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал ироничный пост, высмеивающий премьер-министра Италии Джорджу Мелони в преддверии саммита НАТО. В качестве иллюстрации он использовал фотоснимок с саммита G7, где Мелони смотрит в его сторону, и сопроводил его подписью: «Нужен ограничительный приказ».

В американской юридической практике термин «ограничительный приказ» обозначает судебный запрет. Он запрещает одному человеку приближаться к другому или вступать с ним в контакт.

Этот эпизод стал очередным проявлением открытого конфликта между лидерами. Ранее в интервью итальянскому телеканалу La7 Трамп утверждал, что Мелони «умоляла» его о совместном фото, и он согласился, потому что ему стало ее жаль.

Мелони в свою очередь заявила, что ни она, ни Италия никогда ни к кому не обращаются с просьбами. Она выразила недовольство по поводу неуважительного поведения американского президента по отношению к союзникам по альянсу.

Потом президент США написал, что решил прекратить сотрудничество с Мелони из-за разногласий по вопросу Ирана. Якобы она обратилась к нему с просьбой сделать совместное фото, чтобы поднять свои рейтинги, которые снизились.

Премьер Италии ответила, что ее популярность не должна быть предметом его интереса. Мелони назвала такие постоянные и необоснованные нападки бессмысленными. Она также подчеркнула, что ее популярность не определяется ее отношениями с Трампом.