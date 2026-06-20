Мелони предложила Трампу сосредоточиться на своей популярности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на пост президента США Дональда Трампа о падении ее рейтингов. Она отметила, что ее популярность - не его дело.

«Эти постоянные, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, то дружба с вами, безусловно, не способствовала ей, и она не зависит от моих отношений с ​​вами», - написала Мелони в Instagram*.

По словам премьера, ее рейтинг зависит от способности защищать национальные интересы Италии. Также она ответила на обвинения Трампа о недопуске американских самолетов на базы в Италии во время операции против Ирана.

«Их использование регулируется соглашениями, которые мы всегда уважали и которые не могут быть нарушены, пока я являюсь премьер-министром», - отметила Мелони.

В заключении премьер добавила, что ее популярность не касается Трампа, и предложила ему сосредоточиться на своей.

Ранее американский лидер сообщил, что больше не хочет дружить с Мелони из-за Ирана. По его словам, во время саммита G7 Мелони просила его о совместном фото, чтобы «увеличить цифры» из-за падения рейтингов.

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