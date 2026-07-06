Послу Швеции заявили протест в связи с атакой дронов на посольство РФ

Послу Швеции в России Анне Кристине Тересе Юханнессон заявили решительный протест в связи с атакой дронов на российское посольство в Стокгольме. Сообщение об этом передает МИД России.

РФ потребовала от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией. Кроме того, от Стокгольма ожидают принятия исчерпывающих мер для прекращения подобных атак.

«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее посла Швеции Анну Кристину Тересе Юханнессон вызвали в МИД России в связи с нападением неизвестных на территорию российского посольства в Швеции при помощи беспилотников. Дипломат провела в здании чуть более получаса, никаких комментариев прессе она не давала.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.