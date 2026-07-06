МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол Швеции прибыла в здание МИД России

Дипломат пробыла в здании чуть более получаса.
Гоар Хачатурян 06-07-2026 14:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Посол Швеции в России Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России, передает корреспондент «Звезды». Она была вызвана туда в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме.

Дипломат не дала никаких комментариев прессе и молча зашла в здание внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на встрече послу напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях.

Напомним, что неизвестные атаковали территорию российского посольства в Швеции при помощи БПЛА. Пресс-служба дипведомства России в Стокгольме опубликовала кадры этих беспилотников.

Посольство России в Стокгольме позже направило ноту МИД Швеции в связи с атакой дронов. Посол РФ в Швеции Сергей Беляев потребовал проинформировать российскую сторону о результатах расследования.

Беляев также обратил внимание на то, что беспилотник был собран из деталей, изготовленных с помощью 3D-принтера. Более 25 раз за последние два года при помощи таких БПЛА на территорию российского посольства были сброшены емкости с краской.

#МИД России #Посол Швеции #посольство РФ в Стокгольме
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 