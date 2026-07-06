Посол Швеции прибыла в здание МИД России

Посол Швеции в России Анна Кристина Тересе Юханнессон прибыла в МИД России, передает корреспондент «Звезды». Она была вызвана туда в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме.

Дипломат не дала никаких комментариев прессе и молча зашла в здание внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на встрече послу напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях.

Напомним, что неизвестные атаковали территорию российского посольства в Швеции при помощи БПЛА. Пресс-служба дипведомства России в Стокгольме опубликовала кадры этих беспилотников.

Посольство России в Стокгольме позже направило ноту МИД Швеции в связи с атакой дронов. Посол РФ в Швеции Сергей Беляев потребовал проинформировать российскую сторону о результатах расследования.

Беляев также обратил внимание на то, что беспилотник был собран из деталей, изготовленных с помощью 3D-принтера. Более 25 раз за последние два года при помощи таких БПЛА на территорию российского посольства были сброшены емкости с краской.