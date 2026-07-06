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Посла Швеции вызвали в МИД России

Ей напомнят об обязательствах по Венской конвенции.
Анастасия Митина 06-07-2026 11:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Посла Швеции Анну Кристину Тересе Юханнессон вызвали в МИД России в понедельник. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», - сказала она в беседе с журналистами.

Представитель ведомства  отметила, что послу напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и данных ранее заверениях. Захарова подчеркнула, что посольство РФ в Швеции и российские дипломаты «подвергаются не просто некой теоретической угрозе, а буквально физическому налету дронов, которые запускаются прицельно по территории» загранпредставительства. Эти действия происходят на регулярной основе.

Ранее стало известно, что посольство России в Стокгольме направило ноту МИД Швеции в связи с атакой дронов на здание диппредставительства. Последнее нападение было совершено ночью 2 июля.

Тогда один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на территорию посольства РФ.

За последние два года количество атак шведских дронов превысило 25 случаев. Эти беспилотники сбрасывают на территорию российского посольства емкости с краской.

#Мария Захарова #МИД РФ #Швеция #посол
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