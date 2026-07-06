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Эксперт предрек перед выборами во Франции возмущения из-за музеев

Французскому правительству необходимо многое сделать, чтобы улучшить работу музеев страны и их охрану.
Анастасия Митина 06-07-2026 14:25
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кражи в музеях Франции происходят из-за того, что охрана недостаточно хорошо обеспечена. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Трудно сказать, почему такое происходит. Наверное, потому, что охрана музеев во Франции недостаточно хорошо обеспечена», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Эксперт отметил, что проблема преступности, рост которой отмечается во Франции, беспокоит французское общество. А в преддверии уже начавшейся президентской кампании будет звучать критика в адрес Министерства внутренних дел.

Федоров подчеркнул, что можно только сожалеть, что во Франции, в стране с очень большим культурным потенциалом и объектами, с давней историей, случаются такие вещи, как кражи. Эксперт указал, что Парижу необходимо многое сделать, чтобы улучшить работу музеев, их охрану и функционирование.

Ранее стало известно, что во Франции из Музея ювелирного дела Рене Лалика Lalique украли драгоценности на сумму четыре миллиона евро. Отмечалось, что злоумышленники в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с драгоценностями. Всего похитили 20 ювелирных изделий из хрусталя. Зимой из Лувра похитили 8 000 алмазов и 200 жемчужин из коллекции Наполеона и Жозефины на сумму 88 миллионов евро. 

#Франция #наш эксклюзив #Кража #Музеи
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