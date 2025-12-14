МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин

Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро.
Владимир Рубанов 22-12-2025 09:56
© Фото: IMAGO Zoonar.com ANDREI MOISEI, Global Look Press

Во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро, сообщает BFMTV.

Преступники использовали минивэн, скутеры и автовышку для проникновения в музей. Ограбление произошло 19 октября. Тогда были украдены девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и Жозефины.

Полиция задержала нескольких подозреваемых. Пятерым из них предъявлены обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Счетная палата Франции призвала Лувр пересмотреть финансовые приоритеты в пользу безопасности.

Потом музей столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водопровода. Около 400 книг залило водой из-за протечки труб в Египетском отделе.

На старые трубы жаловались давно, но ремонт гидравлической сети запланирован только в 2026 году. В декабре сотрудники музея объявили забастовку с 15 декабря из-за ухудшающегося состояния здания, нехватки финансирования и перегруженности персонала.

#в стране и мире #Франция #музей #Париж #ограбление #Лувр #драгоценности #экспонаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 