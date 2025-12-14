Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин

Во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро, сообщает BFMTV.

Преступники использовали минивэн, скутеры и автовышку для проникновения в музей. Ограбление произошло 19 октября. Тогда были украдены девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и Жозефины.

Полиция задержала нескольких подозреваемых. Пятерым из них предъявлены обвинения. Украденные драгоценности до сих пор не найдены. Счетная палата Франции призвала Лувр пересмотреть финансовые приоритеты в пользу безопасности.

Потом музей столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водопровода. Около 400 книг залило водой из-за протечки труб в Египетском отделе.

На старые трубы жаловались давно, но ремонт гидравлической сети запланирован только в 2026 году. В декабре сотрудники музея объявили забастовку с 15 декабря из-за ухудшающегося состояния здания, нехватки финансирования и перегруженности персонала.