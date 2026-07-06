Во Франции из музея украли драгоценности на 4 миллиона евро

Во Франции из музея ювелирного дела Рене Лалика Lalique украли драгоценности на сумму четыре миллиона евро. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Около 5:30 утра воры проникли в музей. Украденные украшения оцениваются в четыре миллиона евро», - сказано в материале.

Злоумышленники в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с драгоценностями. Всего было похищено 20 ювелирных изделий из хрусталя, пишет aif.ru.

Первой тревогу подняла уборщица, она обнаружила следы взлома и вызвала полицию. Известно, что похитители знали, какие предметы считаются наиболее ценными.

В декабре 2025 года из Лувра похитили 8 000 алмазов и 200 жемчужин из коллекции Наполеона и Жозефины на сумму 88 миллионов евро. Позже французские полицейские вышли на бельгийский след в ограблении Лувра.