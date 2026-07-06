МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Франции из музея украли драгоценности на 4 миллиона евро

Всего было похищено 20 ювелирных изделий.
Дарья Ситникова 06-07-2026 03:15
© Фото: Gerard Bottino, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во Франции из музея ювелирного дела Рене Лалика Lalique украли драгоценности на сумму четыре миллиона евро. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Около 5:30 утра воры проникли в музей. Украденные украшения оцениваются в четыре миллиона евро», - сказано в материале.

Злоумышленники в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с драгоценностями. Всего было похищено 20 ювелирных изделий из хрусталя, пишет aif.ru.

Первой тревогу подняла уборщица, она обнаружила следы взлома и вызвала полицию. Известно, что похитители знали, какие предметы считаются наиболее ценными.

В декабре 2025 года из Лувра похитили 8 000 алмазов и 200 жемчужин из коллекции Наполеона и Жозефины на сумму 88 миллионов евро. Позже французские полицейские вышли на бельгийский след в ограблении Лувра.

#Франция #музей #Кража #злоумышленники #драгоценности
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 