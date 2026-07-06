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Комвзвода: штурмовики в Лесном зашли в тыл ВСУ в антидроновых пончо

Погодные условия способствовали продвижению российских бойцов. Штурмовые группы ночью небольшими подразделениями скрытно проходили через боевые порядки ВСУ и выходили им в тыл.
Павел Кольцов 06-07-2026 10:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штурмовые подразделения 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» во время взятия населенного пункта Лесное в Запорожской области проникали в тыл украинских позиций под специальными антидроновыми пончо, что позволяло оставаться незаметными для тепловизоров противника. Об этом рассказал корреспонденту Павлу Кольцову командир взвода с позывным Том.

«Погода благоволила нам. Поля прогреваются, и в пончо ты по ночам двигаешься незамеченным. Штурмовики просачивались сквозь порядки противника. Везде противник не мог усидеть. Двойка просачивалась, вышла противнику в тыл работать. Он не ждал нас оттуда», - пояснил Том.

Противник не мог контролировать всю линию обороны одновременно, поэтому отдельные российские группы незаметно просачивались между опорными пунктами и внезапно атаковали украинские позиции с неожиданного направления. Во время одной из таких операций бойцы практически без боя заняли опорный пункт.

«Мы просто тихо подошли, расстояние было небольшое. Они не ожидали ранним утром. Никто не отрабатывал по ним, ни арта ни минометы. Аккуратно зашли. Там находились пять человек. Трое уничтожены, двое взяты в плен», - рассказал командир другого  взвода с позывным Агат.

Корреспондент также сообщил, что после зачистки позиций российские бойцы обнаружили оставленное западное вооружение, включая винтовку и пулемет.

По словам Тома, после освобождения Лесного украинское командование неоднократно пыталось вернуть утраченные позиции, однако, как он утверждает, военнослужащих ВСУ направляли на уже занятые российскими силами опорные пункты, не информируя об изменившейся обстановке.

Во время боев операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожали бронетехнику и автомобили противника, а расчеты FPV-дронов сбили около трех десятков тяжелых украинских беспилотников типа «Баба-яга». После освобождения Лесного подразделения группировки закрепились на новых рубежах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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