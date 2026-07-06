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Telegraph: на саммите НАТО Зеленскому отведут второстепенную роль

Есть вероятность, что Зеленский не выступит с программной речью перед лидерами стран НАТО.
Анастасия Митина 06-07-2026 13:25
© Фото: Aaron Schwartz, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Лидеры стран НАТО, боясь негативной реакции президента США Дональда Трампа, отодвинут на второй план тему Украины и Владимира Зеленского на предстоящем саммите альянса. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

«Альянс решил отодвинуть и самого Зеленского, и украинский вопрос на второй план, опасаясь вызвать недовольство Дональда Трампа», - говорится в публикации.

Отмечается, что проблемой для главы киевского режима может стать то, что он не примет участия в основном саммите, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Также, в отличие от предыдущих лет, он может не выступить с программной речью перед лидерами стран НАТО.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что декларация, которую примут в Анкаре 7-8 июля, не будет обязывать никакую страну финансировать Киев. Он подчеркнул, что его страна «не будет покрывать никаких военных расходов Украине». Но не исключил оказание гуманитарной помощи Киеву.

До этого стало известно, что Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Американский президент также проведет переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Владимир Зеленский
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