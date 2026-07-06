Тысячи людей вышли на улицы Тегерана, чтобы проститься с Хаменеи

Жители Тегерана массовым шествием провожают в последний путь верховного лидера Али Хаменеи, который погиб вместе с семьей 28 февраля во время американо-израильской бомбардировки. Соответствующие кадры продемонстрировало иранское агентство Mehr News в своем Telegram-канале.

С раннего утра многотысячные толпы начали собираться на точках маршрута, пути которого смыкаются на центральных площадях, в том числе на площади Энгелаб, где установлен монумент в виде поднятого вверх кулака покойного лидера. Кулак символизирует траур, а также сопротивление Ирана агрессии США и Израиля. Грузовик с телами Хаменеи и членов его семьи, облаченный в ткань с цитатами из Корана, окружили сотрудники Корпуса стражей исламской революции и военнослужащие, они прокладывали дорогу для траурной процессии.

За церемонией с крыши мэрии наблюдали более 200 иностранных журналистов. Безопасность мероприятия обеспечивали несколько тысяч полицейских и военных. Среди участников было много семей с детьми. Из столицы тело лидера отправят в религиозный центр Ирана - город Кум. 8 июля его отправят в Ирак, где пройдут отдельные церемонии прощания в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в родном городе Хаменеи Мешхеде, где расположен мавзолей Имама Резы - это одна из главных святынь шиизма.

Ранее «Звезда» рассказывала, как проходит прощание с аятоллой. Российская делегация приняла участие в церемонии. В Тегеран прибыли высокопоставленные представители из десятков стран мира - нашу делегацию возглавил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Официальная траурная церемония прошла в большой мечети Тегерана. На гроб Али Хаменеи возложили традиционную черную чалму, которую он носил.

С момента гибели Хаменеи прошло более четырех месяцев. После его смерти на должность верховного лидера Исламской Республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи. При атаке 28 февраля он получил ранения. С того момента он так и не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, которые публиковали официальные иранские СМИ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уверял, что у верховного лидера государства Моджтабы Хаменеи хорошее самочувствие.