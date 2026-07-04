Российская делегация приняла участие в прощании с иранским аятоллой Хаменеи

Российская делегация приняла участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб вместе с семьей в конце февраля во время американо-израильской бомбардировки. В Тегеран прибыли высокопоставленные представители из десятков стран мира -нашу возглавил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. О том, как прошло прощание с аятоллой, рассказывает «Звезда».

Официальная траурная церемония прошла в большой мечети Тегерана. В Исламской республике прощаются с погибшим верховным лидером. На гробу Али Хаменеи - традиционная черная чалма, которую он носил.

Везде слышны скорбные молитвы, по всему Тегерану развешаны траурные флаги, портреты Хаменеи и его лозунг: «Мы должны восстать». В центре столицы установили статую, которая изображает сжатый кулак убитого аятоллы - по обе стороны два снаряда.

На прощание с Хаменеи приехали высокопоставленные делегации и представители религиозных организаций из десятков стран. Россию представляет заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В Тегеран также приехали Президенты Таджикистана и Грузии, премьер Армении, спикер Парламента Азербайджана. От Белоруссии - председатель Палаты представителей. В траурных мероприятиях участвуют делегации из Ирака, Китая, Индии, Пакистана, Ливана и других стран.

Верховный лидер, который руководил Ираном на протяжении 36 лет, погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля. Вместе с ним в резиденции под обломками остались и члены семьи: дочь, невестка, зять, маленькая внучка. Их гробы тоже в мечети на постаменте, закутаны в национальные флаги.

Сейчас пост верховного лидера занимает сын Хаменеи - Моджтаба. По соображениям безопасности его не будет на церемонии прощания. Как и спикера парламента Галибафа и министра иностранных дел Аракчи. Из-за серьезной угрозы покушений со стороны Тель-Авива, спецслужбы строго запретили им появляться на открытых мероприятиях.

О том, что Али Хаменеи мог стать не единственной политической жертвой агрессии против Ирана, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в администрации Трампа опасались, что Израиль планирует и убийство главных иранских переговорщиков. В апреле они летали в Пакистан на переговоры с американцами. По данным источников, Штаты обратились к странам региона с просьбой предупредить иранцев о возможном покушении. Тогда два истребителя Израиля вошли в воздушное пространство Исламской республики. Из-за этого самолет иранской делегации вынужденно сел в Мешхеде. А оттуда переговорщики вернулись в Тегеран.

Аятоллу должны были похоронить в начале марта. Но церемонию проводят спустя 4 месяца. Ее переносили из-за продолжавшихся ударов. Сейчас в конфликте пауза. После непрямых переговоров США и Ирана в Катаре, стороны сообщили о положительной динамике в переговорах. И договорились их продолжать сразу после похорон верховного лидера Ирана. Прощание с Али Хаменеи продлится неделю. Ожидается более 20 миллионов человек из разных стран.

До воскресенья тело Али Хаменеи будет в Тегеране. А в понедельник в иранской столице пройдет траурное шествие по главным улицам. 7 июля гроб доставят в город Кум, на следующий день отправят в Ирак к шиитским святыням. Похоронят Хаменеи 9 июля в родном городе Мешхеде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогли добиться почти всех целей в ходе переговорного процесса с Ираном. По словам главы Белого дома, он не стремится к долгой военной кампании против Тегерана, приводя в пример 19 лет во Вьетнаме и около десяти лет в Афганистане.