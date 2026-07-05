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Су-35С прикрыл вертолеты, наносившие удары по пунктам дислокации ВСУ

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
05-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства экипажа многоцелевого истребителя Су-35С, выполнявшего задачи в интересах группировки войск «Юг» в зоне специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, экипаж сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги обеспечивал прикрытие вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации ВСУ.

На опубликованных кадрах показан самолет с авиационным вооружением под крылом, его предполетная подготовка на аэродроме. Также в видео вошли съемки из кабины летчика во время руления, взлета и полета на боевое задание.

Су-35С вылетал в дневное время. На видео запечатлены момент взлета истребителя, выполнение задачи и возвращение самолета на аэродром.

Ранее Минобороны России показало кадры удара Су-34 по складу беспилотников ВСУ. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#вкс #самолеты #ВС РФ #су-35с #СВО
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