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FT: фермеры на Кубе не могут собрать урожай из-за блокады США

Кубинские аграрии вынуждены продавать свою землю по заниженной цене.
Сергей Дьячкин 06-07-2026 11:51
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Global Look Press

Кубинские фермеры не могут собрать урожай из-за дефицита топлива, вызванного блокадой США. Об этом пишет газета Financial Times.

«Отчаявшиеся кубинские фермеры пытаются продать землю по бросовым ценам, поскольку топливная блокада, введенная президентом США Дональдом Трампом, мешает сбору урожая», - говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что часть продукции гниет прямо на полях. У кубинских аграриев нет горючего для орошения полей, они не могут заправить трактор и доставить урожай до потребителя.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что США ведут беспощадную войну против Кубы, цель которой - лишить страну возможности удовлетворять фундаментальные потребности народа. По словам Диас-Канеля, каждая мера и действие Вашингтона представляют собой атаки на источники дохода островного государства. По его мнению, они направлены на перекрытие доступа республики к финансовым путям, поставкам топлива и передаче технологий. Кубинский лидер отметил, что способность кубинского народа «сопротивляться и созидать» поражает Вашингтон.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в беседе с ТАСС отметил, что Россия продолжает оказывать помощь Кубе в виде поставок, закупаемых за счет взносов нашей страны в бюджет Всемирной продовольственной программы ООН. Посол также напомнил, что 16 июня представители России провели встречу с директором офиса ВВП ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну, на которой были подняты вопросы продолжения поставок Кубе необходимых ресурсов. Отмечалось, что из-за блокады США в стране наблюдается крайне сложная ситуация, обусловленная отсутствием топлива.

#сша #Дональд Трамп #Куба #топливо #блокада Кубы #фермеры #урожай #санкции США
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