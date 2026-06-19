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Посол России на Кубе рассказал о принимаемых для помощи Гаване мерах

Для поддержки коммунистической республики Москва использует все доступные механизмы.
Тимур Юсупов 19-06-2026 19:07
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Россия продолжает оказывать помощь Кубе, в виде поставок закупаемых за счет взносов в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВВП) ООН продуктов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал российский посол в Гаване Виктор Коронелли.

По словам дипломата, для поддержки коммунистической республики Москва использует все доступные механизмы.

«Мы оказываем помощь Кубе в том числе через механизмы всемирной организации. Продолжаем помогать поставками продовольствия, закупаемого за счет взноса России в бюджет ВВП ООН», - рассказал Коронелли.

Посол также напомнил, что 16 июня представители России провели встречу с директором офиса ВВП ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну, на которой были подняты вопросы продолжения поставок Кубе необходимых ресурсов. Отмечается, что из-за американской блокады острова, в стране наблюдается крайне сложная ситуация, обусловленная отсутствием топлива.

Ранее в Гаване подсчитали ущерб экономике и обществу от американской блокады. Из-за введенного эмбарго, республика испытывает проблемы с электроэнергией, здравоохранением, поставками и логистикой. В стране также прекратилась обработка транзакций с использованием карт Visa и Mastercard.

#Россия #в стране и мире #ООН #Куба #Продовольствие #гуманитарная помощь
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