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Стали известны регионы-лидеры по количеству стобалльников ЕГЭ

Сто баллов на ЕГЭ набрали 914 выпускников из Санкт-Петербурга, а в Подмосковье максимальный балл получили 836 учащихся.
Анастасия Митина 06-07-2026 11:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из экзаменов ЕГЭ.

Санкт-Петербург установил рекорд. В нем 100 баллов смогли набрать 914 выпускников, что на 378 человек больше, чем в 2025 году. В Московской области стобалльниками стали 836 учащихся. В Татарстане ими оказались 459 выпускников, подсчитал ТАСС.

На Кубани 100-балльные результаты получили 416 школьников, что стало лучшим результатом региона за последние 12 лет. В Ростовской области 216 работ оценили на 100 баллов.

Ранее стало известно, что выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова сумела набрать максимальные 500 баллов на ЕГЭ сразу по пяти предметам. Это первый случай за все время существования Единого государственного экзамена.

В списке сдаваемых предметов значились профильная математика, русский язык, химия, физика и информатика. При этом самым непростым для Екатерины оказался русский язык.

#выпускники #ЕГЭ #экзамены #регионы РФ
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