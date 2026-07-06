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Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

Речь о точечном ударе по скоплению бойцов шиитского движения в районе деревни Аль-Укайда, где проходит зона безопасности Израиля.
Ян Брацкий 06-07-2026 04:12
© Фото: Ali Hashisho XinHua Global Look Press

Израильские вооруженные силы нанесли удар по группе бойцов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-аккаунте. Инцидент произошел на юге Ливана в районе Аль-Укайда. Неподалеку от места боестолкновения Тель-Авив объявил зону безопасности.

«ЦАХАЛ нанес точечный удар по бойцам "Хезболла"», - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Ранее израильские военные сообщили об уничтожении подземного комплекса «Хезболлы» в южной части Ливана. Со слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы оборонного ведомства Израиля Исраэля Каца, речь идет о тоннеле длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров. Он располагался в районе деревни Маджаль-Зун. Якобы в тоннеле находились пусковые шахты и хранились сотни единиц боеприпасов.

Напомним, в конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Стороны договорились об урегулировании конфликта. При этом Нетаньяху заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право находиться в южных районах Ливана столько, сколько потребуется.

#Израиль #Хезболла #ливан #нетаньяху #ЦАХАЛ
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