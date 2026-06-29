Нетаньяху заявил об уничтожении подземной базы «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля уничтожили подземный комплекс «Хезболла» в южной части Ливана. Об этом сообщили премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.

«По данным израильской стороны, речь идет о тоннеле длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров. Объект располагался в районе деревни Мадждаль-Зун», - цитирует заявление aif.ru.

Уточняется, что в комплексе находилось несколько пусковых шахт, а также сотни боеприпасов. В совместном заявлении Нетаньяху и Кац подчеркнули, что Израиль уведомил Вашингтон о проведении операции.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Израиль потерял статус «особого союзника» США на фоне недовольства Вашингтона.