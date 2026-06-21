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Нетаньяху заявил о планах продолжать военное присутствие в Ливане

Политик также подчеркнул, что даже несмотря на существование дипломатических договоренностей, его страна не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.
Тимур Юсупов 21-06-2026 21:03
© Фото: Israeli Prime Minister Office a, Keystone Press Agency, Global Look Press

Израиль будет находиться на юге Ливана столько, сколько потребуется. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По словам политика, ЦАХАЛ занимается защитой жителей страны, следовательно наземная операция будет продолжаться до тех пор, пока те не окажутся в безопасности.

«Мы будем оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля», - соответствующее заявление Нетаньяху сделал на мероприятии, посвященном 50-летию гибели его брата, в 1976 году освобождавшем заложников из захваченного террористами самолета.

Израильский премьер также подчеркнул, что даже несмотря на существование дипломатических договоренностей, его страна не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.

Ранее Иранская делегация покинула переговоры с Соединенными Штатами в Швейцарии после угроз Трампа об уничтожении государства в случае закрытия Ормузского пролива.

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ливан #война на ближнем востоке #ближневосточный конфликт
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