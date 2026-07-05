ПВО России за ночь уничтожила 71 украинский беспилотник в пяти регионах

За ночь средства ПВО России уничтожили 71 украинский дрон над пятью регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат», - сказано в сообщении ведомства.

Беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым и в акватории Черного моря. Все цели своевременно обнаружены и поражены дежурными расчетами противовоздушной обороны.

Накануне российские расчеты противовоздушной обороны отразили 389 дронов самолетного типа ВСУ. В результате ночной атаки ВСУ на территорию Крыма погиб один человек, еще двое пострадали, в том числе 10-летний ребенок.