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ПВО России за ночь уничтожила 71 украинский беспилотник в пяти регионах

Все цели своевременно обнаружены и поражены дежурными расчетами противовоздушной обороны.
Дарья Неяскина 05-07-2026 08:00
© Фото: Konstantin KokoshkinGlobal Look Press

За ночь средства ПВО России уничтожили 71 украинский дрон над пятью регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат», - сказано в сообщении ведомства. 

Беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым и в акватории Черного моря. Все цели своевременно обнаружены и поражены дежурными расчетами противовоздушной обороны.

Накануне российские расчеты противовоздушной обороны отразили 389 дронов самолетного типа ВСУ. В результате ночной атаки ВСУ на территорию Крыма погиб один человек, еще двое пострадали, в том числе 10-летний ребенок. 

#Россия #бпла #беспилотники #регионы россии #дроны всу
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