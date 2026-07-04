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Один человек погиб при ночной атаке ВСУ на Крым

По словам Сергея Аксенова, два человека, включая 10-летнего ребенка, получили ранения.
Дарья Неяскина 04-07-2026 11:40
© Фото: Konstantin KokoshkinGlobal Look Press

В результате ночной атаки ВСУ на территорию Крыма погиб один человек, еще двое пострадали, в том числе 10-летний ребенок. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.


«В результате вражеской атаки этой ночью на Крым погиб один человек. Еще двое, в том числе 10-летний ребенок, были ранены», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также заявил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Кроме того, он призвал жителей полуострова соблюдать бдительность и доверять только официальным источникам информации во время вражеских ударов.

Минувшей ночью российские расчеты противовоздушной обороны отразили атаку 389 дронов ВСУ самолетного типа на территорию России. Беспилотники сбивали, в частности, над Крымом и Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей.

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